В Калининграде задержана женщина с партией карфентанила

В Калининграде задержана ранее неоднократно судимая 33-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту особо сильных наркотических средств. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, у нее изъята партия карфентанила. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району города Калининграда утверждают, что по воздействию на организм этот синтетический аналог героина сильнее его в 5 тысяч раз.

- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают, откуда злоумышленница брала карфентанил. Расследование продолжается.