В Калининграде разыскивают мужчину, бесплатно заправившего свой автомобиль

Злоумышленник, бесплатно заправивший автомобиль Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде объявлен в розыск мужчина, заправивший свое авто на автозаправочной станции, расположенной на улице Горького, на 3000 рублей. Дело в том, что неизвестный не пожелал платить за топливо и скрылся в неизвестном направлении. Произошло это еще 10 февраля.

После того, как фото мужчины появилось в паблике УМВД по Калининградской области, комментаторы заметили, что номера на автомобиле иностранные, да и само транспортное средство яркого красного цвета. Тот факт, что такой яркий автомобилист находится в розыске уже больше недели, удивил подписчиков сообщества.

Пресс-служба ведомства же попросила калининградцев, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502 (дежурная часть), 8-999-092-36-90 либо 02 (102 с мобильного).