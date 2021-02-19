В Калининграде трактор-погрузчик насадил на ковш микроавтобус

ДТП на Невского Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Вечером 18 февраля в Калининграде на улице Невского (недалеко от поворота на Толстого) не смогли разъехаться микроавтобус и трактор-погрузчик. Как пишет очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области, после столкновения микроавтобус въехал еще и в легковушку.

- Трактор въехал в «Рено Трафик», а «Трафик» в «Мерседес», - уточняет очевидец. - У «Трафика» тяжелые повреждения.

Судя по фото, у микроавтобуса от удара вылетели стекла задних дверей, а сами двери согнулись пополам. Информации о пострадавших не поступало.