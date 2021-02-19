В Балтийске спасли 13 лебедей, пострадавших из-за разлива мазута

Спасенные лебеди в Балтийске Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В четверг вечером в Балтийске произошло очередное ЧП с лебедями. Птицы, страдавшие в этом месяце из-за сильных морозов, также стали жертвами разлива мазута.

- Балтийцы, беда! В канале ГСМ, мы вывезли половину стаи лебедей! – написала одна из женщин-волонтеров на стене сообщества «Типичный Балтийск». - Так как вода отравлена, нужна срочная помощь: огромные тазы и свежая питьевая вода, а также геркулес. Оставшимся птицам негде пить и есть. Мы заберем всех!

Через некоторое время та же женщина написала пост благодарности отозвавшимся на крик о помощи.

- Огромное спасибо двум парням из Калининграда, которые просто приехали по работе и помогли спасти 13 птиц! Парни, дай вам Бог здоровья! Я бы одна не справилась! – написала она, приложив фотографии героев.

Также женщина оставила благодарности директору одного из отелей Балтийска, а также сотрудникам МЧС и коммунальщикам, добавив, что все прошло «четко и слаженно».