Калининградские волонтеры помогли найти дом потерявшей память пенсионерке

Потерявшаяся пенсионерка с сыном Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Во вторник 16 февраля волонтеры из поисково-спасательного отряда «Запад» помогли найти дом потерявшей память пенсионерке. Как пишут сами волонтеры, сигнал на горячую линию отряда поступил от диспетчера транспортной компании ИП «Койков К.Т.».

- Она сообщила, что в автобусе №24 едет бабушка и ничего толком о себе сказать не может, - сообщают они подробности, - кондуктор предположила, что пожилая женщина страдает потерей памяти.

На помощь выехала волонтер отряда Антонина и перехватила бабушку на одной из остановок. Далее женщину привезли в отдел полиции Центрального района.

Бабушка назвала свои фамилию и отчество, вспомнила как зовут ее сына и невестку, но адрес проживания вспомнить не могла. Пока полицейские пытались узнать что-то еще, волонтеры нашли контакты родственников и связались с ними.

- В это время сын найденной бабушки бегал по району и магазинам в поисках пропавшей мамы. Получив одновременно адрес и от родственников, и от сотрудников, Антонина отвезла бабушку домой, - заканчивают свой рассказ волонтеры.