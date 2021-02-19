В Калининграде во время ремонта в квартире на улице Красной рухнул потолок

Последствия обрушения потолка на Красной Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде, в доме №5 на улице Красной, один из жильцов решил сделать ремонт, в ходе которого он снес стену в своей квартире. Этим он спровоцировал полное обрушение потолка, которое произошло вечером 18 февраля.

Как пишет один из очевидцев в сообществе «Янтарный ДЛБ», дом был построен еще до войны, и теперь соседи не знают, можно ли вообще в нем жить.

- Он говорил, что все согласования имеются, шум был как от обычного ремонта, - пишет очевидец. - Никого особо не напрягал. А теперь вот... Никаких согласований, как оказалось, никто ему не давал. Что теперь будет с домом, непонятно.

По словам соседей, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, газовщики, а также представители фонда капремонта и управляющей компании.