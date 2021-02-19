В Калининграде приставы арестовали семь автомобилей должников на 2,3 млн рублей

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде в ходе совместного рейда с инспекторами ГИБДД судебные приставы арестовали 7 автомобилей должников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Общая стоимость арестованного транспорта составила 2,3 млн рублей.

«Владельцы автомобилей — физические и юридические лица — накопили в общей сложности порядка 950 тысяч рублей задолженности по налогам, кредитным платежам и ЖКХ. В частности, долг перед банком одного из автолюбителей, остановленного на дорогах Калининграда во время рейда, составил более 600 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

У должников есть десять дней на погашение задолженности. В противном случае имущество будет оценено и передано на реализацию.