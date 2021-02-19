Летние оздоровительные смены в детских лагерях в этом году будут длиной в 21 день

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В Калининградской области начата подготовка к летнему отдыху. В этом году обновление материально-технической базы запланировано во всех загородных учреждениях для отдыха детей, сообщил вице-премьер Илья Баринов.

Так, в лагерях «Юность» и «Чайка» введут в строй корпуса. В других лагерях пройдет капитальный ремонт зданий, столовых, медицинских пунктов, актовых залов, электросетей, водоснабжения, кровель. При этом все объекты должны быть завершены 1 мая.

В этом году в области запланирована работа 276 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 14 загородных стационарных лагерей, 261 – при учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной сферы и частных организаций, один центр труда и отдыха.

«В прошлом году, несмотря на все ограничения, мы успешно провели летнюю оздоровительную кампанию. В этом году мы уже понимаем, что нас примерно ожидает, поэтому необходимо вести подготовку сейчас. Прошу обратить внимание, что летние оздоровительные смены будут длиной 21 день», – отметил Илья Баринов.