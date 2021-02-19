В Калининграде на детский телефон доверия за год поступило более 2,7 тысяч звонков

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В Калининградской области по итогам 2020 года на 20,7% сократилось число преступлений, совершенных подростками. Такие данные были озвучены на совещании по обеспечению правопорядка в региональном правительстве.

По данным УМВД, в области стабильная тенденция к снижению подростковой преступности наблюдается на протяжении семи лет. При этом за тот же период прирост численности детского населения в Калининградской области составил почти 30 тысяч человек.

При этом, как рассказала заместитель министра образования Светлана Шишко, в области по-прежнему востребован телефон доверия, информация о котором есть во всех образовательных организациях. Так, в 2020 году на детский телефон доверия поступило более 2 700 звонков, большая часть которых касается отношений ребенка со сверстниками, а также с родителями. Всем обратившимся оказана психолого-педагогическая поддержка, информация доведена до Уполномоченного по правам ребенка.