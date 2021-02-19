В синагоге Калининграда за месяц побывало 7 тысяч туристов

Давид Шведик. Фото: Александр КАТЕРУША

В синагоге Калининграда за последний месяц побывало 7 тысяч туристов. Об этом рассказал главный раввин Калининградской области Давид Шведик в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Здание очень красивое, внутри красиво. У нас очень хорошие экскурсоводы, - сказал раввин и отметил, что в синагоге «всегда есть, что улучшать и исправлять».

- Остров очень развивается. Возле синагоги строится большая красивая гостиница, - сказал Давид Шведик.