Чиновник: Собранным в Калининграде снегом можно засыпать Дом Советов до третьего этажа

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С начала 2021 года из Калининграда вывезли огромное количество снега. Счет идет на тысячи тонн. Об этом Юрий Егоров, директор муниципального предприятия «Чистота», сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- На площадки временного содержания снега мы вывезли более 11 тысяч кубометров снега. Это 3270 тонн. Это много. Никогда такого не было, мы столько не вывозили, – сказал Юрий Егоров. – Если взять Дом Советов, и на всю территорию высыпать снег, это будет приблизительно до третьего этажа. У нас еще есть стремление!

Отметим, по прогнозу погоды в пятницу, 19 февраля, во второй половине дня ожидается мокрый снег.