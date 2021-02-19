5 медиков, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 131 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 115 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмонии 7 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 2 сотрудника учреждения сферы культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник гостиницы;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 учащихся (Школа 33, Гимназия 40 Калининград);
- студент Прибалтийского судостроительного техникума;
- воспитанник д/с 102;
- 25 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 27177 случаев заболевания.