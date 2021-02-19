5 медиков, 3 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 131 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 115 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмонии 7 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 2 сотрудника учреждения сферы культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник гостиницы;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 учащихся (Школа 33, Гимназия 40 Калининград);

- студент Прибалтийского судостроительного техникума;

- воспитанник д/с 102;

- 25 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 27177 случаев заболевания.