Под Гурьевском грузовик съехал в кювет, водитель травмирован

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в двух ДТП, которые произошли в четверг, 18 февраля в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Гурьевском районе в поселке Прибрежное 61-летний водитель грузовика МАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии мужчина получил травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим зарегистрировано в Полесском районе. Там 19-летняя водитель «Мазды» выехала на встречку и врезалась в «Киа».

В результате столкновения пострадал 54-летний пассажир «корейца».