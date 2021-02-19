В Калининграде ищут Санта-Клаусов на ходулях для съемок фильма

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 25 февраля стартуют съемки фильма под названием «Не надо плакать». Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград», это будет «новый, интересный проект».

Первые команды «Камера! Мотор!» прозвучат уже 25, 26 и 27 февраля. На эти дни требуются актеры массовки на роли сотрудников рыбной фермы, барменов, официанток, посетителей бара, полицейских и безработных.

И, судя по всему, интересные съемки пройдут 28 февраля. На этот день (а точнее ночь, потому что предстоит ночная смена) требуются… Санта-Клаусы на ходулях, актеры на роли покупателей и продавцов.

Как стало известно «Комсомолке», съемочная группа приедет из Москвы 24 февраля.