Калининградцев приглашают на испытание вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

В Калининграде набирают добровольцев для участия в клиническом испытании вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба БФУ им. Канта.

Исследование по оценке эффективности и безопасности новой вакцины от коронавируса COVID-19 – «Спутник Лайт» стартует 22 февраля в Центре клинических исследований БФУ им. И. Канта .

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины «Спутник V». В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что «Спутник Лайт» будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.

В Центр клинических исследований университета в ближайшее время поступит порядка 150 доз вакцины «Спутник Лайт». Чтобы стать добровольцем, уточнить детали, противопоказания, необходимо обратится к сотрудникам Центра. Перед вакцинацией все добровольцы будут осмотрены врачами, пройдут обследование на наличие инфекции (ПЦР, антитела, выявление антигена), будут выполнены общеклинические анализы.

Обследование и подбор добровольцев будет проходить на базе Клинико-диагностического центра БФУ им. И. Канта по адресу Калининград, ул. 9 Апреля, дом 60. Существует перечень противопоказаний к участию в программе, детали можно узнать лично, по телефонам: +7 962 257 74 80, + 7 (4012) 59 55 95 доб. 6709, по почте: kantiana.trials@gmail.com или на сайте.