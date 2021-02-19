«Его начало оттягивать от берега»: в Балтийске едва не утонул начинающий морж

. Фото: Александр Подгорчук

Не зря профессиональные моржи повторяют, что к погружениям в ледяную воду нужно готовиться основательно и серьезно. Случившееся 16 февраля на городском пляже в Балтийске – яркое тому подтверждение. В тот вечер местный житель занимался спортом на побережье. Бегал по замерзшему песку и делал всяческие упражнения - словом, разминался и разогревался как мог. А потом решил окунуться в море.

- Он зашел в воду, поскользнулся. Судорога свела ногу. Ну, а в тот день была небольшая волна. Его течением начало оттягивать от берега. Из-за судороги идти было тяжело, - рассказал «Комсомолке» Юрий Лойко, старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска. – Мужчина начал звать на помощь.

Повезло, что житель Балтийска Никита Иванов прогуливался с семьей в районе променада. Услышав крики, он разделся, бросился на помощь утопающему и помог ему выбраться из воды.

Сторож городской спасательной станции тоже прибежал на место происшествия, он и вызвал «скорую помощь».

В спасательной будке мужчин отогрели (чего уж говорить, замерли они к тому времени оба), напоили горчим чаем, укутали. Приехавшие медики осмотрели и спасителя, и пострадавшего. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

Спасенный морж пояснил, что решил увлекся здоровым образом жизни и тренируется уже вторую неделю. Но, вероятно, в ледяную воду залезь он все-таки поспешил.