В пятницу в Калининграде ожидается ледяной дождь

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередной Атлантический циклон несет в Калининград потепление и осадки. По данным портала rp5.ru, около 8 часов вечера столбик термометра поднимется до 0, а в ночь на субботу температура составит +1..+2 градуса.

По прогнозу сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», нас также ждет «выпадение осадков в смешанной фазе».

- В течение второй половины дня, преимущественно в юго-западной и центральной части области вероятны смешанные осадки в виде снега, переохлажденного(замерзающего)/ледяного дождя, на поверхностях, - предупреждают в сообществе. - На дорогах возможен гололед и снежный накат, будьте осторожны!