На пожаре под Калининградом погибла 93-летняя женщина

Очаг возгорания находился в комнате, где спала хозяйка квартиры. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Сегодня, 19 февраля в Полесске произошел пожар на втором этаже двухэтажного дома по улице Авиационной. В процессе тушения было обнаружено тело 93-летней хозяйки квартиры, где находился очаг возгорания.

По данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом Управления СКР по Калининградской области организована доследственная проверка. Предварительные выводы стало возможно сделать уже после осмотра места происшествия. Согласно им, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки в комнате, где спала пенсионерка. Но это еще предстоит окончательно установить пожарно-техническим экспертам.

- Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено, - проинформировали в УСКР. - Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.