Калининградцы собрали более 600 книг для трудных подростков

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области завершилась акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. В течение двух недель аппарат уполномоченного по права ребенка собирал книги для подростков, помещенных в следственный изолятор в Колосовке.

«Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции. Каждая книга найдет своего читателя, станет путеводителем для тех, кто оступился на дороге жизни. Жители региона собрали более 600 изданий для наших детей. Есть уверенность, что подобные акции станут постоянными», – отметила детский омбудсмен Ирина Ткаченко.

Накануне несколько коробок были вручены подростам, также готовится отправка литературы для отбывающих наказание в Колпинской воспитательной колонии в Санкт-Петербурге.