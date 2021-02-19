Стоимость въезда на Куршскую косу могут поднять в 10 раз

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С конца ноября 2020 года стоимость посещения нацпарка увеличилась со 150 до 300 рублей за человека. Еще 150 рублей придется заплатить за легковой автомобиль (или мотоцикл). Но это, как выясняется, не предел.

В интервью klops.ru на платформе Clubhouse директор нацпарка Анатолий Калина рассказал, что тариф могут вновь пересмотреть..

- Если летом будет коллапс, то будет увеличиваться цена за транспорт, чтобы было ограничение для тех, кто хочет приехать, - сообщил Калина. - Цена может варьироваться от 500 до 1 500 рублей с машины. Или вообще рассмотреть летний и зимний период, как это практикуется на литовской стороне Куршской косы.

Как рассказывал Калина в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда», за 10 январских праздничных дней нацпарк посетили 14,5 тысячи туристов. Летом гостей тоже будет много.

- Коса не готова к такому наплыву. Для нас это большая нагрузка. К посещению на косе доступно всего лишь 15-18% территории. Остальная территория должна быть закрыта, она должна сохраняться, охраняться, - считает Калина.