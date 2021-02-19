Калининградцы просят Алиханова убрать забор и ограничить скорость на ул. Шатурской в Васильково

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Житель Гурьевского района обратился к губернатору Антону Алиханову с просьбой решить вопрос с опасной улицей Шатурской в поселке Васильково.

«Добрый день. Вы лично принимали ул. Шатурскую. Забор посередине, какая его функция? Он загораживает обзор. Также его через день сносят любители быстро ездить. Прошу посодействовать в ограничении скорости и монтаже камер. Уже много раз писал и в ГИБДД, и «Безопасный город». По тротуару ходить страшно, очень быстро носятся, а пластиковый забор не защитит», - написал калининградец в Instagram главы региона.

Напомним, в феврале на Шатурской произошли уже две серьезные аварии. 6 февраля водитель «Фольксвагена» пробил дорожное ограждение и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения элементы забора пробили салон легковушки. В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка.

17 февраля водитель БМВ пробил забор на разделительной полосе и также выехал на встречку. Как и в первой аварии, части забора «прошили» моторный отсек и салон.