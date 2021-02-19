По факту исчезновения 7-летнего мальчика в Немане возбуждено уголовное дело

Советским межрайонным следственным отделом Управления СКР по Калининградской области по факту безвестного исчезновения 7-летнего жителя города Неман возбуждено уголовное дело. Как обычно в подобных случаях, в документах фигурирует 105-я статья УК РФ «Убийство».

Речь идет об Артеме Пешехонове, который вечером 17 февраля ушел из дома по улице Победы в Немане Как пояснили в УСКР, решение о возбуждении уголовного дела принято в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения мальчика, мобилизации сил и

средств, направленных на проведение поисковых мероприятий. Сейчас в них задействованы, кроме сотрудников СКР, полицейские, представители МЧС, волонтеры и местные жители. Осматриваются улицы садоводческих товариществ и близлежащая территория, проверяются чердаки и подвалы, следователи допрашивают в качестве

свидетелей родственников, устанавливают лица из круга общения пропавшего.