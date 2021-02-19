В Калининграде самородок янтаря продали по цене 2-комнатной квартиры

Вес камня составляет без малого 2 кг. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

В Калининграде в пятницу, 19 февраля, проходит аукцион про продаже уникальных образцов янтаря. С молотка уходят каплевидные янтарики, инклюзы (с застывшими в смоле доисторическими насекомыми) и огромные самородки. Один из крупных камней весом 1 кг 882 г. был продан на аукционе за 2 млн 210 тысяч рублей. За эти деньги в Калининграде, отметим, вполне можно купить двухкомнатную квартиру.

Как рассказали в пресс-службе янтарного комбината, начальная цена лота составляла 826 тысяч 456 рублей. Шаг цены был 10 тысяч рублей.

Проданный янтарь – светло-коричневый, с белыми прожилками. Это матовый, объемный кусок округлой формы с незначительными сколами

Янтарь был добыт на Приморском месторождении янтаря в 2016 году.