В Калининграде нагло ограбили магазин компьютеров

В прошлую среду, 17 февраля в торговый зал компьютерного магазина на улице Любови Шевцовой в Калининграде вошел мужчина, послонялся немного по торговому залу, а затем сграбастал в охапку один из ноутбуков стоимостью 95 тысяч рублей и дал деру. На криминальном жаргоне это так и называется – «хапок».

Но в память о себе грабитель, которого сейчас разыскивают участковые уполномоченные ОМВД России по Московскому району, оставил запись на камерах видеонаблюдения. Которую полиция и предлагает посмотреть всем горожанам. Если вы узнали этого человека, незамедлительно позвоните в полицию по телефонам: 8 909 77 94 468, 55-24-02, 02, 102. Конфиденциальность информатора гарантируется.