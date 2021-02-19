В Калининградской области от COVID привили больше 22 тысяч человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области по состоянию на 19 февраля вакцинированы 22 тысячи 700 жителей, из них двукратно - 3 тысячи 639 человек.

Цифры приводят в региональном оперативном штабе.

Отметим, иммунизация проводится в 24 медицинских учреждениях региона.

Сейчас продолжается запись желающих вакцинироваться.

Напомним, сделать прививку в поликлинике может любой житель области старше 18 лет.

О том, как и куда записаться на вакцинацию от коронавируса в Калининграде читайте здесь.