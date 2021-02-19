Аукцион самородков: В Калининграде с молотка продали янтаря на 6,9 млн рублей

Среди инклюзов самым дорогим стал экземпляр весом 8,1 грамма с муравьем внутри. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Калининградский янтарный комбинат в пятницу, 19 февраля, провел первые онлайн-торги – продавали редкие экземпляры янтаря.

На продажу были выставлены 56 лотов общим весом 24 кг. На торгах были представлены три вида редкого янтаря – 15 самородков, 20 инклюзов и 21 экземпляр каплевидного янтаря.

«Всего в ходе торгов реализовано 48 лотов весом 12,5 кг на общую сумму 6,9 млн рублей», - сообщили в пресс-службе комбината.

Ценовой рекорд побил уникальный янтарь весом 1882 грамма – победитель приобрел его за 2 млн 210 тысяч рублей.

Среди инклюзов самым дорогим стал экземпляр весом 8,1 грамма с муравьем внутри. Сувенирный камень в результате торгов поднялся в цене в 55,8 раза – с 1489 до 83200 рублей.

Борьба за янтарь велась между 17 участниками. 10 из них – это российские компании и граждане. Иностранные участники были представлены компаниями стран Прибалтики, Польши и Катара.