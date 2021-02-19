Калининградские штангисты выиграли пять наград чемпионата России

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Фото: Елена Тишина
Сборная Калининградской области по жиму штанги лежа взяла пять наград чемпионата России, который в тульской области собрал больше 200 спортсменов.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята завоевали четыре золотые и одну серебряную награду. А еще – кубок за первое место из 30 команд в жиме штанги лежа без дополнительной экипировки.
Два золота в активе Дмитрия Лучкина и Олега Смирнова.
Калининградка Екатерина Страхова в классическом жиме стала вице-чемпионкой среди женщин массой до 52 килограммов.