Калининградские штангисты выиграли пять наград чемпионата России

. Фото: Елена Тишина

Сборная Калининградской области по жиму штанги лежа взяла пять наград чемпионата России, который в тульской области собрал больше 200 спортсменов.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята завоевали четыре золотые и одну серебряную награду. А еще – кубок за первое место из 30 команд в жиме штанги лежа без дополнительной экипировки.

Два золота в активе Дмитрия Лучкина и Олега Смирнова.

Калининградка Екатерина Страхова в классическом жиме стала вице-чемпионкой среди женщин массой до 52 килограммов.