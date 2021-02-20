Направление Москва – Калининград вошло в топ-10 авиабронирований по России

В России зафиксировали рост бронирований на внутренних направлениях. По данным аналитиков Туту.ру, в первом квартале 2021 года больше всего перелетов запланировано из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. В топ-10 вошел и Калининград. И тут спрос вырос существенно. На направлении Москва – Калининград рост спроса превысил 60%.

Эксперты предполагают, что объем перевозок будет постепенно расти и вырастет на 15-20% к прошлому году при условии, что не будут вводиться повторные ограничения или локдауны в регионах, а также успешно пройдет вакцинация.