Калининградец подделал штамп о регистрации, чтобы получить загранпаспорт

48-летний калининградец очень хотел получить заграничный паспорт и, как и положено, обратился в отдел по вопросам миграции. Там он показал свои документы.

- При осмотре документа, полицейские обнаружили штамп наличия регистрации. Сверив информацию с базой данных, стражи порядка выяснили, что мужчина нигде не прописан. Проведенная экспертиза показала, что печать о наличии регистрации является поддельной», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.