В субботу в Калининградской области электрички ходят по расписанию рабочего дня

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В субботу, 20 февраля, поезда на всех направлениях в Калининградской области будут отправляться по расписанию рабочего дня.

Как сообщает пресс-служба КЖД, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях дороги в субботу назначены «Ласточки», периодичность курсирования которых в расписании обозначена «по рабочим и субботним дням» и «по рабочим дням».

«С учетом переноса выходного дня с субботы на понедельник, скорректирован график курсирования рельсобусов и на остальных пригородных маршрутах», - отметили в КЖД.

Утренний поезд из Советска в Калининград будет отправляться в субботу и воскресенье, вечерний из Калининграда в Советск – в субботу и во вторник. При этом вечерний «студенческий» поезд Советск – Калининград в ближайшее воскресенье отменен и назначен на вторник, 23 февраля.