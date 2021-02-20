Спортсменка из Калининграда выиграла гран-при международного паралимпийского комитета

. Фото: Елена Тишина

В ОАЭ прошли первые интернациональные соревнования 2021 года по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллекта. Среди 471 спортсмена в Дубае выступила и калининградка, вице-чемпионка мира 2019 года Александра Ручкина.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша девушка победила в секторе для прыжков в длину.

Саша в лучшей из шести попыток улетела на отметку 5 метров 68 см. Ближайшая конкурентка из Турции проиграла российской спортсменке 29 сантиметров.

Всего же сборная России выиграла на дубайских стартах десять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей, заняв четвертое место в неофициальном командном зачете.