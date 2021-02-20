Въезд по старой трассе и больше эвакуаторов: Как в Зеленоградске меняют схему движения

Работу светофора решено скорректировать. Фото: Правительство Калининградской области

Дополнительные меры по минимизации заторов на дорогах вводят в курортном Зеленоградске. Транспортную проблему и пробки из-за ремонта участка дороги «Сосновка-Куршская коса» накануне обсудили в региональном правительстве.

- Реконструкция дороги ведется в рамках действующей транспортной артерии, и даже частичное перекрытие создает заторы. На совещании приняли согласованные решения. За счет увеличения в два раза пешеходной фазы на светофоре на улице Тургенева мы дадим возможность проехать транспортному потоку с улицы Московской. Машины, мешающие движению основного потока по этой улице, будут эвакуированы, – рассказал замминистра развития инфраструктуры региона Владимир Жовтун.

Кроме того, теперь автомобилистам предлагается въезжать в Зеленоградск по старой трассе через улицу Железнодорожную.

Схема движения от администрации Зеленоградска. Фото: Администрация Зеленоградска

На улице Московской добавят знаки о работе эвакуаторов, а также появится информационный знак об объезде перекрестка с улицей Тургенева по улице Балтийской.

По ул. Московская, от выезда на Куршскую косу до пересечения с ул. Подлесная будет организовано одностороннее движение (по направлению в центр города) и запрещена остановка транспортных средств на всем протяжении.

В выходные и праздничные дни, при выезде с ул. Московской, на ул. Тургенева будет разрешён поворот, только налево.