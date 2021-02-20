В аэропорту «Храброво» приземлился особо украшенный самолет «Жемчужина Балтики»

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

В калининградском аэропорту «Храброво» в субботу, 20 февраля, торжественно встретили самолет «Победы» с особой ливреей – воздушное судно забрендировали в рамках совместного с правительством проекта, по популяризации российских курортов.

«Для ливреи самолета выбрана лазурная волна, которая украсила хвостовую часть фюзеляжа, и надпись «Жемчужина Балтики» цвета янтаря – одного из ключевых символов региона», - отметили в пресс-службе «Храброво».

. Фото: Александр КАТЕРУША

По традиции самолет, прилетевший из столицы, встретили «водяной аркой».