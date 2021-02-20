В Калининграде предпринимательнице дали 5 лет колонии за взятку министру

Подсудимая взята под стражу в зале суда. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Еще 10 июня 2020 года калининградка Татьяна Енютина, руководитель «Ролес», предприятия по лесозаготовкам, передала министру природных ресурсов и экологии Калининградской области взятку в 15 млн рублей. Взамен она рассчитывала перезаключить на новый срок без проведения торгов договор аренды лесного участка. Как сообщает пресс-служба регионального СК, женщина признана судом виновной.

20 февраля приговором суда Енютиной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима без штрафа.

«Передача чиновнику денежных средств проводилась в рамках оперативно-разыскных мероприятий под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ, в связи с тем, что министр заранее уведомил правоохранительные органы о поступившем незаконном предложении», - сообщили в СУ СК РФ по региону.

При назначении наказания обстоятельством, смягчающим ответственность, суд признал состояние здоровья подсудимой и наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

Подсудимая взята под стражу в зале суда.