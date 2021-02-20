В Зеленоградске 695 тысяч рублей потратят на подсветку зданий

. Фото: Администрация Зеленоградска

Власти Зеленоградска заключили муниципальный контракт на выполнение работ по устройству архитектурной подсветки зданий в центре города. Речь идет о доме № 7 на Курортном проспекте, доме № 9-а на улице Пугачёва и доме № 2 на улице Пограничной.

«По итогам конкурсных процедур стоимость работ составила 695 тыс. рублей. С момента заключения муниципального контракта работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней», - отметили в администрации Зеленоградска.