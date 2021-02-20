Калининградская «Балтика» в Турции обыграла команду «Актобе»

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Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
Калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла «Актобе» (Казахстан), встреча с которой прошла в рамках учебно-тренировочных сборов балтийцев в Турции.
Как сообщает пресс-служба ФК «Балтика, Игорь Юрганов открыл счет в первом тайме, а на 73 минуте Михаил Маркин оказался самым расторопным у ворот «Актобе» и удвоил преимущество.
На этом учебно-тренировочные сборы «Балтики» в Турции завершились.
К весенней части сезона наши ребята продолжат готовить уже в Калининграде.
Уже 27 февраля «Балтика» примет дома «Краснодар-2» в рамках Олимп-первенства ФНЛ.