Работники гостиниц, школьники, студенты: Кто еще в Калининграде заболел COVID

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 129 случаев коронавирусной инфекции.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 сотрудников образовательных учреждений;
- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника гостиницы;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 учащихся (Школы 38, 31, 47, Гимназия 32, лицей 18 Калининград);
- 2 студента БФУ;
- 3 воспитанника д/с ( д/с 105, 20, ЧДС « Маленькая страна»);
- 18 неработающих
Остаются под медицинским наблюдением 6 543 человека.