Работники гостиниц, школьники, студенты: Кто еще в Калининграде заболел COVID

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 129 случаев коронавирусной инфекции.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника гостиницы;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 учащихся (Школы 38, 31, 47, Гимназия 32, лицей 18 Калининград);

- 2 студента БФУ;

- 3 воспитанника д/с ( д/с 105, 20, ЧДС « Маленькая страна»);

- 18 неработающих

Остаются под медицинским наблюдением 6 543 человека.