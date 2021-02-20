В Калининграде началась роспись храма на проспекте Мира

Андрей на лесах. Художник работает лежа. Фото: Калининградская епархия

В Калининграде художники во главе с иконописцем Андреем Курковым начали роспись храма Кирилла и Мефодия на проспекте Мира.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, художники занимаются оформлением так называемого верхнего храма. Работать артель иконописцев начала в январе 2021 года сразу после окончания росписи храма Иоакима и Анны в Большом Исаково.

Андрей Курков – иконописец и реставратор, руководитель работ по монументальной росписи Калининградского кафедрального собора Христа Спасителя. Украшал храмы во всех уголках России, но последние годы он и его артель иконописцев трудятся в Калининграде.