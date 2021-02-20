Водителю «Опеля», сбившему пенсионера в Немане, грозит до 7 лет лишения свободы

В Немане возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего человека.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, еще 28 июня 2020 года в 21:35 около дома №53 на улице Советской 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель», сбил 63-летнего пенсионера. Мужчина шел по обочине дороги.

Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован. Вердикт медиков – тяжкий вред здоровью.

Полицейские тогда установили, что водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения.

Виновнику аварии может грозить наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.