В Калининграде зафиксировали резкий рост спроса на аренду авто под такси

.
Фото: Александр КАТЕРУША
В городах России зафиксирован активный рост спроса на аренду автомобилей под такси. По данным аналитиков Авито Услуг, в Калининграде спрос за год увеличился на 71%.
По словам экспертов, катализаторами роста спроса на аренду автомобилей под такси стали снятие карантинных ограничений, снегопады и морозы.
Отмечается, что в среднем по стране аренда авто под такси стоит порядка 1200 рублей в сутки. В Калининграде цена составляет 1000 рублей.
Растет и.
При этом в Калининграде количество вакансий водителей и водителей-курьеров выросло на 14%.