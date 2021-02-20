В Калининграде зафиксировали резкий рост спроса на аренду авто под такси

. Фото: Александр КАТЕРУША

В городах России зафиксирован активный рост спроса на аренду автомобилей под такси. По данным аналитиков Авито Услуг, в Калининграде спрос за год увеличился на 71%.

По словам экспертов, катализаторами роста спроса на аренду автомобилей под такси стали снятие карантинных ограничений, снегопады и морозы.

Отмечается, что в среднем по стране аренда авто под такси стоит порядка 1200 рублей в сутки. В Калининграде цена составляет 1000 рублей.

Растет и.

При этом в Калининграде количество вакансий водителей и водителей-курьеров выросло на 14%.