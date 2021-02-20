Полиция Калининграда разыскивает мужчину, похитившего сумку в ТЦ на Баранова

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Полицией Калининграда разыскивается мужчина, который похитил сумку с деньгами и документами. Преступление он совершил 18 февраля, находясь в торговом центре на улице Баранова.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России, которая опубликовала видео с камер наблюдения.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-777 (дежурная часть), 8- 900- 415-30-13 либо 02 (102 с мобильного).

Конфиденциальность гарантируется.