В 2020 году лидерами импорта в Калининград стали Корея, Китай и Бразилия

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Корея, Китай и Бразилия стали лидерами импорта в Калининградскую область в 2020 году. А ведущими торговыми партнерами в экспорте стали Китай, Норвегия и Литва. Об этом «Business FM Калининград» рассказала начальник отделения по связям с общественностью региональной таможни Оксана Иванова.

По ее словам, основная номенклатура ввезенных товаров – комплектующие для сборки легковых автомобилей, медь, органические и химические соединения, оборудования и механические устройства, оптические инструменты и аппараты. Среди продуктов тут фрукты и орехи, мясо, табак, кофе и прочее.

«Основная номенклатура вывезенных товаров: масло рапсовое, соевое, льняное, рыжиковое, масло отработанное растительное, концентрат соевые белковый, шрот подсолнечный, пшеница, овес, кукуруза, гречиха, янтарь-сырец, медь и изделия из нее, черные металлы, лесоматериалы, пиломатериалы, гранулы древесные, суда плавучие, конструкции, мебель и прочее», - рассказала Оксана Иванова.

В таможне отметили, что в 2020 товары из Калининградской области вывозились в 93 страны, а импортировались из 135 стран.