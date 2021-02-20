Стало известно, какие улицы Калининграда перекроют 23 февраля из-за салюта

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде в праздничный день 23 февраля будет перекрыто движение в районе комплекса «1200 гвардейцам». Причина – салют.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во вторник с 19 до 22 часов автомобилистов не пустят:

- по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Румянцева до ул. Театральной;

- по ул. Румянцева на участке от ул. Галицкого до ул. Донского.

При этом автобус № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому и Московскому проспекту, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту;

Маршрутки № 72, № 75 и троллейбус № 2 пойдут по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспекту.