В Калининграде на ул. Баранова обрежут 130 лип

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде рабочие приступили к формовочной обрезке деревьев на улице Профессора Баранова. Предстоит привести в порядок крону и всех 130 лип, высаженных в пешеходной зоне.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, чтобы деревья росли красивой свечеобразной формы, их надо регулярно аккуратно постригать, о чем сказали поставщики саженцев. Интересно, что в Калининград в 2019 году приезжали представители немецкого питомника «Лорберг», они показали, как нужно работать с кроной дерева.

В администрации города сообщили, что «теперь доверить эту работу можно калининградским специалистам». Обрезка пройдет в ближайшие дни.