Власти сообщили, что в регионе доступно более 5.8 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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В Калининградской области активно ведется вакцинация населения. В регионе доступно 5 811 доз «Спутника V». Эту цифру озвучили на прошедшем в субботу, 20 февраля, оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

«За весь период в Калининградскую область было поставлено 29 300 вакцин. Более 8 900 человек подали заявки через госуслуги (3 100 желающих уже получили приглашение), также многие записаны в лист ожидания через колл-центры», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что, помимо этого, в министерство здравоохранения обратились более 200 работодателей для проведения вакцинации коллективов.