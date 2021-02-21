В Калининграде из горящего дома на улице Багратиона спасли 7 человек

Вечером в субботу 20 февраля в Калининграде произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Багратиона. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 22:34.

Выяснилось, что на четвертом этаже на балконе двухкомнатной квартиры на площади 4 квадратных метров горели строительные отходы.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Эвакуирован 1 человек и спасены 7 человек, - уточняет пресс-служба ведомства. - Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3, ПСЧ-4 и СПСЧ в составе 21 человека и 5 единиц техники.