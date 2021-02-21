В Гурьевске упавшими с крыш глыбами льда повреждено два автомобиля

Один из поврежденных автомобилей в Гурьевске Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В субботу 20 февраля из-за резкого потепления в Калининградской области произошло несколько происшествий, связанных с падением с крыш снега и льда. Так в Гурьевске, по словам очевидцев из сообщества автомобилистов Калининградской области, повреждено как минимум два автомобиля: припаркованному «Митсубиши» ледяной глыбой пробило заднее стекло, еще одному авто разбило заднюю фару.

Кроме того, по словам одного из свидетелей, был травмировал один из пешеходов в Калининграде на Ленинском проспекте – кусок сосульки упал на голову женщине.