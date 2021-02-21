В Балтийске столкнулись две легковушки - потребовалась помощь спасателей

Последствия ДТП в Балтийске Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске вечером в субботу 20 февраля произошло ДТП рядом с магазином «Бальга» (дом №30). Как сообщает очевидец в сообществе «Типичный Балтийск», столкновение двух легковушек произошло в 20:00. В результате оба автомобиля вылетели на встречную полосу движения и врезались в тротуарное ограждение, получив серьезные повреждения. Для эвакуации водителей потребовалась помощь спасателей - они незамедлительно прибыли на место происшествия.

Информации о пострадавших пока не поступало.