В Калининградской области за сутки на трех пожарах погибло пять человек

Место происшествия в Черняховске Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

За прошедшие сутки в калининградской области произошли три пожара, на которых погибли люди. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области, трагедии случились в Калининграде, Черняховске и Озерском районе.

Первое ЧП произошло в городе Черняховске на улице Победы. Во время ликвидации пожара в дачной постройке, загоревшейся в районе 7 часов утра 20 февраля, спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины, он был хозяином дачи. По предварительной информации, пожар произошел в результате нарушения правил безопасного использования самодельной кирпичной печи, с помощью которой отапливалось помещение.

Второй пожар с погибшими случился в Калининграде на улице Судостроительной. Сообщается, что возгорание произошло в нежилой квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома.

- Соседи, обеспокоенные запахом гари, обнаружили тела трех мужчин с признаками отравления продуктами горения, - сообщает пресс-служба ведомства. - Предварительной причиной пожара является неосторожность при курении. Погибшими оказались местные жители 42-х, 37-ми и 39-ти лет. Со слов соседей мужчины неоднократно собирались в указанной нежилой квартире и распивали спиртное.

Сгоревший автомобиль в Озерском районе Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Третий пожар случился во воре одного из домов по улице Полевой в поселке Ново-Славянское Озерского района. Там в автомобиле обнаружено тело 48-летнего владельца машины.

Во всех случаях следователями назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.