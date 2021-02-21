За сутки в Калининградской области от коронавируса скончались 4 человека

Зафиксирован не только рост заболеваемости, но и смертности от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что за сутки зарегистрировано 134 случая заболевания, и всего нарастающим итогом выявлено 27440 случаев. Среди новых пациентов 112 поступили с симптомами ОРВИ, 10 – с пневмонией, также у 12 бессимптомная форма заболевания.

На 21 февраля на COVID-19 в регионе обследовано 549 535 человек, из них выявлено 27 440 случаев заражения (24 763 человека выздоровели), умерли 256, остаются под медицинским наблюдением 6 597 человек.